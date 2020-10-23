З 1 листопада на Сумщині забороняється лов риби у зимувальних ямах У Сумській області з 1 листопада вступає в силу осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку весняно-літньої заборони на період нересту 2021 року.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням Держрибагентства у Сумській області видано наказ від 22.10.2020 № 113 «Про встановлення заборони вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах у водоймах Сумської області в період зимівлі 2020-2021 років».

Також створена інтерактивна карта зимувальних ям на період 2020-2021 рр.

Риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад, за судака звичайного доведеться сплатити 510 грн, сома — 425 грн, щуку — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, підуста — 34 грн, плоскирки — 34 грн, карася сріблястого– 17 грн тощо.

Сумський рибоохоронний патруль закликає громадян не порушувати Правила любительського та спортивного рибальства і дотримуватися заборон. А у разі виявлення порушення прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» рибоохоронного патруля Сумщини: (096) 838-25-70 або (0542) 77-90-13.

Довідкова інформація:

Зимова риболовля потребує дотримання правил безпеки:

— не пробивайте поруч багато лунок;

— не збирайтеся великими групами на одному місці;

— не пробивайте лунки на переправах;

— не ловіть рибу занадто далеко від берега;

— завжди майте під рукою міцну мотузку завдовжки 12-15 метрів;

— тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.