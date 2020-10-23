В Сумах Академия бокса Владимира Винникова отбирает детей в бесплатные группы

Академия бокса – некоммерческое предприятие. Наша цель – популяризация бокса.
Мы хотим показать доступность этого вида спорта, который пригодится в любой жизненной ситуации, где надо проявить мастерство против агрессии.
Занятия проводят профессиональные тренеры под руководством заслуженного тренера Украины Владимира Винникова, воспитавшего чемпионов Украины во всех возрастах, призеров и чемпионов Европы, победителей кубка Европы, чемпиона мира, призера Олимпийских игр.
Приглашаем всех желающих, независимо от пола и возраста в группы бокса и мастерства защиты.
Вы оплачиваете только труд тренеров и содержание академии!
За короткое время вы станете уверенными и сильными, даже если до этого никогда не занимались спортом.
Ждем вас в Академии бокса по адресу: ул. Ахтырская, 18 с 7:00 до 21:00.
(Отбор в бесплатные группы проводится ежедневно с 10:00)
Т.: 0993724809, 0507117709, 0660879181