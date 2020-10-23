В Сумах Академия бокса Владимира Винникова отбирает детей в бесплатные группы Академия бокса заслуженного тренера Украины Владимира Винникова отбирает бесплатные группы для подготовки детей от 8 до 18 лет (5 возрастных групп по 18 человек).

Академия бокса – некоммерческое предприятие. Наша цель – популяризация бокса.

Мы хотим показать доступность этого вида спорта, который пригодится в любой жизненной ситуации, где надо проявить мастерство против агрессии.

Занятия проводят профессиональные тренеры под руководством заслуженного тренера Украины Владимира Винникова, воспитавшего чемпионов Украины во всех возрастах, призеров и чемпионов Европы, победителей кубка Европы, чемпиона мира, призера Олимпийских игр.

Приглашаем всех желающих, независимо от пола и возраста в группы бокса и мастерства защиты.

Вы оплачиваете только труд тренеров и содержание академии!

За короткое время вы станете уверенными и сильными, даже если до этого никогда не занимались спортом.

Ждем вас в Академии бокса по адресу: ул. Ахтырская, 18 с 7:00 до 21:00.

(Отбор в бесплатные группы проводится ежедневно с 10:00)

Т.: 0993724809, 0507117709, 0660879181