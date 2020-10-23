На Сумщине строительное предприятие оштрафовали на миллион гривен за неоформленных работников Инспекторы труда Управления Гоструда в Сумской области провели инспекционное посещение ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ-В».

В ходе мероприятия государственного контроля за соблюдением законодательства о труде по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений установлено, что работодатель допустил к работе 9 работников без предварительного заключения с ними трудовых договоров. За такое нарушение трудового законодательства Управлением Гоструда в Сумской области на предприятие был наложен штраф в размере 1 126 710 грн.

Во время инспекционного посещения было установлено, что работники выполняли работы по устройству кровли из металлочерепицы и демонтажу фундамента здания. Работали они по договорам гражданско-правового характера, но фактически выполняли работу как работники предприятия. Документов, подтверждающих надлежащее оформление трудовых отношений, инспекторам труда предоставлено не было. Таким образом в нарушение требования части 1, 3 статьи 24 КЗоТ ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ-В» было допущено к работе 9 человек без надлежащего оформления, о чем инспекторами труда в акте инспекционного посещения и внесено предписание об устранении выявленных нарушений.

На основании акта уполномоченным лицом Гоструда вынесено постановление о наложении штрафной санкции. В добровольном порядке строительной компанией штраф не был уплачен, поэтому постановление о взыскании штрафа было направлено в исполнительную службу.

Считая действия специалистов Гоструда неправомерными, предприятием было направлено в суд иск о признании противоправными и отмене предписания об устранении выявленных нарушений и постановления о наложении штрафа. В удовлетворении административного иска истцу отказано как по решению суда первой инстанции, так и апелляционной.