В Лебединской ЦРБ открыли ковидное отделение Для лечения COVID-больных было выделено корпус бывшего инфекционного отделения с отдельным подъездом для бригад медицинской помощи, входом и выходом.

Существенное увеличение количества больных коронавирусной инфекции привело к тому, что Лебедин оказался в «красной» зоне опасности. В Сумах и Тростянце, куда до этого направляли лебединцев на лечение, уже не хватает мест для размещения пациентов в больницах. Поэтому возникла потребность в собственном таком отделении. Несмотря на то, что 80% больных коронавирусом SARS-Cov-2 переносят болезнь легко, некоторые даже бессимптомно, медики говорят, что в последнее время возросло количество больных именно с тяжелым течением заболевания. Таким людям нужна госпитализация и специальное оборудование, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы.

Ковидное отделение на 25 коек укомплектовано медицинским персоналом. В нем провели модернизацию имеющегося кислородного обеспечения. В наличии 9 действующих кислородных концентраторов.

КНП «Лебединская центральная районная больница имени врача К.О.Зильберника» подписан соответствующий пакет документов с Национальной службой здравоохранения Украины для получения государственных средств за предоставление медицинских услуг больным коронавирусом SARS-Cov-2, сообщает Лебединская райгосадминистрация.