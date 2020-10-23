В Сумах столкнулись два авто: травмирован виновник ДТП Сегодня, 30 октября, около 7 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Супруна и проспекта Шевченко.

По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля Mercedes Benz, который двигался по главной дороге, после чего допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель автомобиля ЗАЗ получил телесные повреждения. Его доставили в Сумской областной клинической больницы для оказания медицинской помощи.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.