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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5599

На Сумщине со 2 ноября большая часть учебных заведений будет работать очно

Об этом во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробовой.

«По оперативным данным, собранным областным Департаментом образования и науки, 288 учреждений общего среднего образования будут со 2 ноября проводить обучение непосредственно в учреждениях, то есть по очной форме, 75 заведений - по дистанционной форме обучения и 25 по смешанной форме обучения, - отметила Виктория Гробова . - В частности, дистанционная форма обучения будет проводиться в учреждениях общего среднего образования Великописаревского, Сумского района, городов Сумы и Лебедин, а также в ОТГ - Бездрицкой, Степановской, Николаевской (Сумской район), в одном заведении Бурынского района, в Андрияшевской ОТГ Роменского района, Ричкивской ОТГ (Белопольского района)».

По ее словам, 9 учреждений профтехобразования будут работать по очной форме обучения и 18 - по дистанционной. Также дистанционное обучение со 2 ноября будет проходить в четырех учреждениях высшего образования и 21 учреждении профессионального перед высшими образования.

Справка

На сегодня в учреждениях дошкольного образования COVID-19 болеет 5 детей и 117 работников, в учреждениях общего среднего образования - 33 ученика и 174 работника. В учреждениях высшего и передвысшего образования зафиксировано около 50 случаев заболевания среди студентов и 123 работника.

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