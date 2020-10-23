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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:38228

В Сумах суд отказал в удовлетворении исков партии «За майбутнє» к избирательным комиссиям

Сумской окружной административный суд 30 октября отказал в удовлетворении исков партии «За майбутнє» к Ковпаковской и Заречной ТИК.

Они требовали пересмотреть результаты выборов в горсовет по некоторым участкам. Причина - окончание срока подачи иска, говорится в сюжете Суспільного.

«Вчера пересчитали результаты по одному из участков Сум. Там оказалось очень много нарушений. Считаем, что на других участках есть такие же нарушения. Мы очень хотим отстоять свое право присутствовать в Сумском городском совете», - говорит глава областной организации политической партии «За майбутнє» Вадим Ващенко.

Окончательные результаты ТИК смогут объявить только после окончания судебного процесса, когда подсчет голосов признают действительным.

«Официальное обнародование окончательных результатов - после того, как будет составлен протокол о подсчете голосов Ковпаковской и Заречной ТИК. Затем передано на городскую комиссию. На Сумской городской комиссии будет составлен окончательный такой протокол», - сказала заместитель главі Сумской городской ТИК Лариса Симоненко.

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