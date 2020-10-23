На Сумщине 242 новых случая коронавируса, в Украине – антирекорд

За пятницу подтвердили 242 новых случая. 186 человек выздоровело, - всего 4034. 4 умерло, - всего 190. Болеют 7526.
В Украине 8752 новых случая, - это новый антирекорд. Всего – 387 481. Выздоровело 3902, - всего – 158 928. Умерло 155, - всего 7196. Болеют 221 357.
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