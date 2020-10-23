В Кролевце вспышка коронавируса в первичке А в Кролевецкой ЦРБ на карантин закрыто родильное отделение.

Как сообщили 30 октября на заседании районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сейчас в Кролевецком районе болеет COVID-19 80 человек. 132 человека находятся на самоизоляции. В Кролевецкую ЦРБ госпитализированы 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 16 человек лечат с подозрениями.

Среди работников Кролевецкого районного центра первичной медико-сантиарнои помощи есть случаи заболевания COVID-19. Также из-за заражения персонала на карантин закрыто родильное отделение. Как было разъяснено, беременных консультируют врачи дистанционно, а рожать или получать иную стационарную помощь роженицам предстоит в Шосткинской больнице.

Всего среди медиков пока подтверждено коронавирус у 10 человек, пишет Сайт Кролевца.