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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10434

В Кролевце вспышка коронавируса в первичке

А в Кролевецкой ЦРБ на карантин закрыто родильное отделение.

Как сообщили 30 октября на заседании районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сейчас в Кролевецком районе болеет COVID-19 80 человек. 132 человека находятся на самоизоляции. В Кролевецкую ЦРБ госпитализированы 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 16 человек лечат с подозрениями.

Среди работников Кролевецкого районного центра первичной медико-сантиарнои помощи есть случаи заболевания COVID-19. Также из-за заражения персонала на карантин закрыто родильное отделение. Как было разъяснено, беременных консультируют врачи дистанционно, а рожать или получать иную стационарную помощь роженицам предстоит в Шосткинской больнице.

Всего среди медиков пока подтверждено коронавирус у 10 человек, пишет Сайт Кролевца.

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