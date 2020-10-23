На Сумщине в ДТП травмировался пьяный мопедист В результате дорожно-транспортного происшествия на Ямпильщине 67-летний мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Как предварительно установили правоохранители, домой мужчина возвращался навеселе, накануне он был на празднике в соседнем селе. Пренебрегая элементарными правилами безопасности, он сел за руль мопеда и отправился в дорогу. Впрочем, не справился с собственным транспортом и упал на обочине. В результате мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу в городе Шостка.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого проводится досудебное расследование.