На Сумщине водитель спас коллегу из горящего авто 30 октября в 22:52 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ-2106 возле с. Глинск Роменского района.

К месту происшествия выезжала добровольная пожарная команда с. Глинск.

По предварительным данным, возгорание транспортного средства обнаружил водитель другого транспортного средства, который проезжал рядом. Как стало известно, мужчина подошел к горящей машине и увидел, что на переднем сиденье находится водитель (1998 г.р.). Свидетель пожара разбил заднее боковое окно, через которое и вылез водитель. Его госпитализировали в хирургическое отделение Роменской ЦРБ.

Пожарные, прибывшие по вызову локализовали пожар в 23:09, в 23:39 - ликвидировали.

Огнем поврежден автомобиль по всей площади. Окончательная причина пожара устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.