На Сумщине водитель спас коллегу из горящего авто

К месту происшествия выезжала добровольная пожарная команда с. Глинск.
По предварительным данным, возгорание транспортного средства обнаружил водитель другого транспортного средства, который проезжал рядом. Как стало известно, мужчина подошел к горящей машине и увидел, что на переднем сиденье находится водитель (1998 г.р.). Свидетель пожара разбил заднее боковое окно, через которое и вылез водитель. Его госпитализировали в хирургическое отделение Роменской ЦРБ.
Пожарные, прибывшие по вызову локализовали пожар в 23:09, в 23:39 - ликвидировали.
Огнем поврежден автомобиль по всей площади. Окончательная причина пожара устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.