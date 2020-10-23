В Шостке на месте совершения очередного преступления полицейские задержали серийных воров Двое злоумышленников как раз пытался вынести со двора пенсионерки ее имущество, как их разоблачили правоохранители.

По спецлинии «102» ночью позвонил 45-летний житель Шостки. Мужчина сообщил, что во двор его пожилой матери проникли неизвестные и пытаются совершить кражу.

Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители застали на месте происшествия двух мужчин. Для выяснения всех обстоятельств их доставили в отдел полиции.

«Мужчинам 38 и 36 лет, они местные. На момент задержания они уже успели перенести на соседское нежилое подворье бетономешалку, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Потом вернулись обратно, чтобы забрать со двора пенсионерки еще и садовую тачку и электропровода. В это время их и увидели наши сотрудники».

Известно, что в отношении младшего из мужчин ранее уже были открыты уголовные производства за кражи имущества. Его подозревают в похищении сумочки с мобильным телефоном, которую 11-летняя девочка оставила без присмотра рядом с городским скейтпарком. Также на его счету кража сумки с документами, которую владелец оставил на несколько минут на своем мопеде вблизи многоэтажки, и похищение шоколада из магазина.

Сейчас 36-летний житель Шостки находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Степень причастности другого к совершенной кражи устанавливают следователи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.