В Шостке на месте совершения очередного преступления полицейские задержали серийных воров

По спецлинии «102» ночью позвонил 45-летний житель Шостки. Мужчина сообщил, что во двор его пожилой матери проникли неизвестные и пытаются совершить кражу.
Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители застали на месте происшествия двух мужчин. Для выяснения всех обстоятельств их доставили в отдел полиции.
«Мужчинам 38 и 36 лет, они местные. На момент задержания они уже успели перенести на соседское нежилое подворье бетономешалку, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Потом вернулись обратно, чтобы забрать со двора пенсионерки еще и садовую тачку и электропровода. В это время их и увидели наши сотрудники».
Известно, что в отношении младшего из мужчин ранее уже были открыты уголовные производства за кражи имущества. Его подозревают в похищении сумочки с мобильным телефоном, которую 11-летняя девочка оставила без присмотра рядом с городским скейтпарком. Также на его счету кража сумки с документами, которую владелец оставил на несколько минут на своем мопеде вблизи многоэтажки, и похищение шоколада из магазина.
Сейчас 36-летний житель Шостки находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Степень причастности другого к совершенной кражи устанавливают следователи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.