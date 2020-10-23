Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15195

В Шостке на месте совершения очередного преступления полицейские задержали серийных воров

Двое злоумышленников как раз пытался вынести со двора пенсионерки ее имущество, как их разоблачили правоохранители.

По спецлинии «102» ночью позвонил 45-летний житель Шостки. Мужчина сообщил, что во двор его пожилой матери проникли неизвестные и пытаются совершить кражу.

Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители застали на месте происшествия двух мужчин. Для выяснения всех обстоятельств их доставили в отдел полиции.

«Мужчинам 38 и 36 лет, они местные. На момент задержания они уже успели перенести на соседское нежилое подворье бетономешалку, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Потом вернулись обратно, чтобы забрать со двора пенсионерки еще и садовую тачку и электропровода. В это время их и увидели наши сотрудники».

Известно, что в отношении младшего из мужчин ранее уже были открыты уголовные производства за кражи имущества. Его подозревают в похищении сумочки с мобильным телефоном, которую 11-летняя девочка оставила без присмотра рядом с городским скейтпарком. Также на его счету кража сумки с документами, которую владелец оставил на несколько минут на своем мопеде вблизи многоэтажки, и похищение шоколада из магазина.

Сейчас 36-летний житель Шостки находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Степень причастности другого к совершенной кражи устанавливают следователи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

На Сумщине 11750 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 10:37
В сумских школах продолжится дистанционное обучение
Вчера 11:18
На Сумщине 11508 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:30
«Газ для людей» от ПриватБанка и «Нафтогаз Украины»
28.10.2020 10:02
В Шостке на месте совершения очередного преступления полицейские задержали серийных воров
Сегодня 10:15
На Сумщине водитель спас коллегу из горящего авто
Сегодня 10:09
На Сумщине в ДТП травмировался пьяный мопедист
Сегодня 09:59
Сумские полицейские задержали второго разбойника, напавшего кандидата в депутаты
Сегодня 09:12
В Кролевце вспышка коронавируса в первичке
Сегодня 09:10
На Сумщине 242 новых случая коронавируса, в Украине – антирекорд
Сегодня 08:48
Сумские гандболистки обыграли одесситок
Вчера 23:28
В Сумах суд отказал в удовлетворении исков партии «За майбутнє» к избирательным комиссиям
Вчера 21:38
view counter

Статьи

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
26.10.2020 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.