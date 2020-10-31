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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37107

На Сумщине 11750 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 31 октября в Сумской области 11750 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 242 человек (Сумы - 132, Шостка - 5, Конотоп – 28, Ахтырка - 1, Глухов - 4, Белопольский р-н – 17, Бурынский р-н – 11, Глуховский р-н - 5, Конотопский р-н - 2, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Ахтырский р-н - 8, Роменский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 2, Сумской р-н - 16, Тростянецкий р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 190 летальных случаев, из них 4 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 4034 человека, из них за минувшие сутки - 186 (Сумы - 123, Конотоп – 17, Глухов - 3, Лебедин – 19, Белопольский р-н - 3, Глуховский р-н - 3, Конотопский р-н - 1, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 4, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 5, Ямпольский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 7671 случаев заболевания, в Сумском районе - 854, Белопольский район - 299, Бурынский район - 69, пгт Великая Писаревка - 6, г. Глухов - 85, Глуховский район - 41, г. Конотоп - 517, Конотопский район - 85, Краснопольский р-н - 91, Кролевецкий район - 160, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 39, Липоводолинский р-н - 42, Недригайловский район - 162, г. Ахтырка - 324, Ахтырский р-н - 86, Путивльский район – 29, г. Ромны - 323, Роменский район - 129, Середина-Будский р-н - 48, Тростянецкий район - 161, г. Шостка - 267, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 22.

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