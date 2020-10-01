Конотопские правоохранители задержали грабителя Происшествие произошло 30 октября, около 13:00, в г. Конотоп возле железнодорожного вокзала.

29-ленний конотопчанин открыто отобрал у прохожего сумку с документами и личными вещами. Однако убежать ему не удалось - уже через час он был задержан работниками полиции.

Об ограблении в полицию сообщил сам пострадавший, 34-летний житель районного центра. Прибыв на вызов, полицейские опросили его и возможных свидетелей происшествия, отработали территорию вблизи места совершения правонарушения и восстановили хронологию и обстоятельства случившегося.

Оказалось, что злоумышленник вместе со своим товарищем отдыхали неподалеку, когда увидели, как из магазина неподалеку вышли продавец и посетитель. Женщина требовала от клиента оплатить товар, который тот раньше брал в долг. Мужчина объяснял, что у него сейчас просто нет денег. Увидев такую ситуацию, злоумышленник решил вмешаться. Он подошел к собеседникам и потребовал от гражданина немедленной уплаты долга, при этом и угрожал ему, и оскорблял. Между мужчинами возникла потасовка, во время которой правонарушитель вырвал из рук посетителя магазина сумку и ушел. По словам самого потерпевшего, в сумке находились документы, продукты питания и личные вещи. Но остаться неизобличённым грабителю не удалось - уже в нескольких сотнях метров от места происшествия нашли и задержали правоохранители.

«По факту преступления наши сотрудники открыли уголовное производство, - комментирует ситуацию Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - Действия злоумышленника следователи квалифицируют по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и решают вопрос о сообщении ему подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения».

Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.