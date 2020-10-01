Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46250

Конотопские правоохранители задержали грабителя

Происшествие произошло 30 октября, около 13:00, в г. Конотоп возле железнодорожного вокзала.

29-ленний  конотопчанин открыто отобрал у прохожего сумку с документами и личными вещами. Однако убежать ему не удалось - уже через час он был задержан работниками полиции.

Об ограблении в полицию сообщил сам пострадавший, 34-летний житель районного центра. Прибыв на вызов, полицейские опросили его и возможных свидетелей происшествия, отработали территорию вблизи места совершения правонарушения и восстановили хронологию и обстоятельства случившегося.

Оказалось, что злоумышленник вместе со своим товарищем отдыхали неподалеку, когда увидели, как из магазина неподалеку вышли продавец и посетитель. Женщина требовала от клиента оплатить товар, который тот раньше брал в долг. Мужчина объяснял, что у него сейчас просто нет денег. Увидев такую ситуацию, злоумышленник решил вмешаться. Он подошел к собеседникам и потребовал от гражданина немедленной уплаты долга, при этом и угрожал ему, и оскорблял. Между мужчинами возникла потасовка, во время которой правонарушитель вырвал из рук посетителя магазина сумку и ушел. По словам самого потерпевшего, в сумке находились документы, продукты питания и личные вещи. Но остаться неизобличённым грабителю не удалось - уже в нескольких сотнях метров от места происшествия нашли и задержали правоохранители.

«По факту преступления наши сотрудники открыли уголовное производство, - комментирует ситуацию Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - Действия злоумышленника следователи квалифицируют по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и решают вопрос о сообщении ему подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения».

Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж

По тематике

05.10.2020 13:32

В Глухове полиция раскрыла грабеж

Чрезмерное употребление алкоголя зачастую приводит к совершению преступлений и правонарушений. Так произошло и в Глухове, где во время совместного распития...

03.10.2020 08:46

В Шостке рецидивист ограбил своего гостя

В полицию с заявлением об ограблении обратился 30-летний житель Шостки, который рассказал, что накануне знакомый избил его и забрал полторы...

02.10.2020 11:47

В Сумах полиция раскрыла грабеж всего за несколько часов

Злоумышленник на улице Семьи Линтваревых в Сумах ночью избил и ограбил велосипедиста, забрав у того велосипед, личные документы и банковскую...

01.10.2020 11:48

В Сумах полиция раскрыла грабеж

Преступление было совершено двумя неизвестными в Сумах на улице Героев Крут. Злоумышленники догнали прохожего, сбили с ног и отобрали у...

01.10.2020 10:27

В Шостке охранник задержал магазинного грабителя

Набрав на полках супермаркета понравившегося товара на сумму более 700 гривен, злоумышленник пытался незамеченным покинуть магазин в обход кассы. Впрочем,...

Новости

На Сумщине 11750 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 10:37
В сумских школах продолжится дистанционное обучение
Вчера 11:18
На Сумщине 11508 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:30
ГК «СумДУ» снова обыграл «Южную Пальмиру»
Сегодня 14:24
Соцсети помогли полиции найти неблагополучную семью на Сумщине
Сегодня 14:11
На Сумщине погиб «охотник» за металлом, переносивший мину времен войны
Сегодня 13:59
В Сумах спасатели вытащили мужчину, которого по грудь засосало болото (видео)
Сегодня 13:53
Конотопские правоохранители задержали грабителя
Сегодня 13:46
В Шостке на месте совершения очередного преступления полицейские задержали серийных воров
Сегодня 10:15
На Сумщине водитель спас коллегу из горящего авто
Сегодня 10:09
На Сумщине в ДТП травмировался пьяный мопедист
Сегодня 09:59
Сумские полицейские задержали второго разбойника, напавшего кандидата в депутаты
Сегодня 09:12
view counter

Статьи

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
26.10.2020 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.