В Сумах спасатели вытащили мужчину, которого по грудь засосало болото (видео) Сегодня, 31 октября, в 8:09 в Службу спасения «101» поступила информация, что в городе Сумы в районе одного из дачных кооперативов необходимо оказать помощь человеку, который не может самостоятельно выбраться из болота.

На место происшествия сразу выехали 5 человек личного состава и 1 единица техники 2-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, около 5 утра мужчина оказался в болотной ловушке. Он долго звал на помощь, пока его не услышал один из дачников. Помочь гражданин пострадавшему самостоятельно не смог, поэтому обратился за помощью к спасателям.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыв на место, смогли подойти к пострадавшему, обвязать его веревкой, вытащить на твердую поверхность и переодели в теплую, чистую одежду. После чего транспортировали к «скорой», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.