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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59223

На Сумщине погиб «охотник» за металлом, переносивший мину времен войны

Неизвестного мужчину с травмами ног случайно нашли двое трактористов, выехавших на обработку полей. Они сразу сообщили о «находке» медиков и полицейских.

До приезда бригады «скорой» пострадавший скончался. Следственно-оперативная группа Ахтырского отдела полиции, которая оперативно прибыла на место происшествия, предположила, что мужчина получил телесные повреждения в результате взрыва неизвестного боеприпаса. Поэтому, к работе ахтырских полицейских присоединились специалисты взрыво-технического подразделения ГУНП области. Они исследовали место происшествия и установили, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с миной времен Второй мировой войны. А найденные рядом погибшего вещи свидетельствовали, что он занимался поисками металла с помощью металлодетектора.

По мнению полицейских, мужчина, выкопав мину, переносил ее в сумке вместе с другими своими находками, и она сдетонировала.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и проводят все необходимые предварительные проверки, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение по открытию уголовного производства.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан быть крайне осторожными с найденными или выявленными старыми боеприпасами, - они до сих пор представляют смертельную опасность. Ни при каких обстоятельствах нельзя трогать подобную «находку», тем более самостоятельно ее перемещать, разбирать, проводить любые другие манипуляции. Первое, что необходимо сделать, обнаружив старый боеприпас - это осторожно отойти на безопасное расстояние. Затем - известить о нем спасателей или полицию, соответственно набрав номера «101» или «102». И оставаться на месте до приезда специалистов, чтобы не допустить в опасную зону посторонних лиц и указать правоохранителям точное местонахождение найденных мины, гранаты или снаряда.

Будьте внимательны, осмотрительны и ответственные в своих поступках. Ведь в противном случае могут пострадать не только взрослые, но и дети, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы

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