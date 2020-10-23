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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11282

Соцсети помогли полиции найти неблагополучную семью на Сумщине

Информацию о неблагополучной семье в одном из сел Бурынского района работники полиции обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

Чтобы проверить изложенную жительницей Одессы информацию, в указанное ею село выехали сотрудники ювенальной превенции и Бурынского отделения полиции. На месте происшествия информация частично подтвердилась. Правоохранители проверили жилье, где живет 39-летняя мать со своими детьми, и установили, что женщина действительно злоупотребляет спиртным. Следовательно, на нее составили административный протокол по ст. 178 КУоАП.

«Сама гражданка и ее 20-летний сын нигде не работают, перебиваются случайными заработками, - комментирует ситуацию Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в области. - Двое других несовершеннолетних детей женщины, которые должны были находиться на дистанционном обучении, не были обеспечены необходимыми для этого вещами и пособиями. Находясь без надлежащего надзора со стороны взрослых членов семьи, они вместо учебы периодически помогали соседям за мелкую мзду собирать урожай».

Также правоохранители установили, что всем остальным для жизни и быта дети хоть в минимальном количестве, но обеспечены.

Сейчас в полиции решают вопрос о составлении на женщину административного протокола по ст. 184 КУоАП - невыполнение своих родительских обязанностей, поскольку женщина все время пьет и не уделяет внимания надлежащему воспитанию своих потомков.

Работники полиции благодарны пользовательнице соцсети за ее неравнодушие и активную жизненную позицию. И искренне надеются, что после профилактической беседы жительница Бурынского района все же вернется к здоровому образу жизни и опеке и воспитанию детей. В противном случае социальные службы вынуждены изъять из семьи обоих несовершеннолетних и передать под опеку государства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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