ГК «СумДУ» снова обыграл «Южную Пальмиру»

Команда ГК «СумДУ» принимала в манеже команду «Южная Пальмира» из Одессы. Как и вчера, равная игра завершилась победой хозяек 36:31 (20:18). За сумчанок отличились: Марина Поцелуева – 9 мячей, Мария Спивак, Екатерина Ерохова – по 8, Анастасия Ткач – 7, Мария Панарина – 2, Мария Коваленко и Анастасия Зюзько – по 1.
Остальные матчи Центрально-восточной группы:
«ДЮИ» (Кривой Рог) – «Ника» (Николаев) 40:33, 37:28
После двух туров лидирует «ДЮИ» - 8 очков в 4 играх, дальше – «Бровары-БСФК» - 4 в 2, «СумДУ» - 4 в 4, «Ника» - 0 в 2, «Южная Пальмира» - 0 в 4.
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