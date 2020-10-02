Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24194

ГК «СумДУ» снова обыграл «Южную Пальмиру»

Сегодня, 31 октября, прошли вторые игры 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге.

Команда ГК «СумДУ» принимала в манеже команду «Южная Пальмира» из Одессы. Как и вчера, равная игра завершилась победой хозяек 36:31 (20:18). За сумчанок отличились: Марина Поцелуева – 9 мячей, Мария Спивак, Екатерина Ерохова – по 8, Анастасия Ткач – 7, Мария Панарина – 2, Мария Коваленко и Анастасия Зюзько – по 1.

Остальные матчи Центрально-восточной группы:

«ДЮИ» (Кривой Рог) – «Ника» (Николаев) 40:33, 37:28

После двух туров лидирует «ДЮИ» - 8 очков в 4 играх, дальше – «Бровары-БСФК» - 4 в 2, «СумДУ» - 4 в 4, «Ника» - 0 в 2, «Южная Пальмира» - 0 в 4.

Спорт Гандбол ГК СумДУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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