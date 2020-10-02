ГК «СумДУ» снова обыграл «Южную Пальмиру» Сегодня, 31 октября, прошли вторые игры 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге.

Команда ГК «СумДУ» принимала в манеже команду «Южная Пальмира» из Одессы. Как и вчера, равная игра завершилась победой хозяек 36:31 (20:18). За сумчанок отличились: Марина Поцелуева – 9 мячей, Мария Спивак, Екатерина Ерохова – по 8, Анастасия Ткач – 7, Мария Панарина – 2, Мария Коваленко и Анастасия Зюзько – по 1.

Остальные матчи Центрально-восточной группы:

«ДЮИ» (Кривой Рог) – «Ника» (Николаев) 40:33, 37:28

После двух туров лидирует «ДЮИ» - 8 очков в 4 играх, дальше – «Бровары-БСФК» - 4 в 2, «СумДУ» - 4 в 4, «Ника» - 0 в 2, «Южная Пальмира» - 0 в 4.