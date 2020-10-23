Сумские патрульные оперативно предоставили домедицинскую помощь травмированному (видео) Сумские патрульные Евгений Рубан и Яна Савицкая только заступили на ночную смену и направились на свой квадрат патрулирования.

Вдруг на одном из перекрестков, они увидели припаркованный легковой автомобиль, в котором была включена аварийная сигнализация. Полицейские решили остановиться и пообщаться с водителем. Выяснилось, что он ждал медиков, ведь в километре, в лесном массиве, находился гражданин с рваной раной ноги и кровотечением.

Не теряя времени, патрульные побежали к нему, чтобы предоставить домедицинскую помощь. Рядом с мужчиной находилась небезразличная женщина, которая всячески пыталась остановить кровотечение. Стражи порядка действовали быстро и без колебаний наложили жгут и зафиксировали конечность для прекращения дальнейшей кровотечения. До прибытия медиков инспекторы контролировали состояние человека, а потом помогли в его транспортировке в «скорую». Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Действия патрульных вы можете посмотреть на видеозаписи с бодикамер.