В Сумах сообщено о подозрении 14-летнему подростку, который совершал сексуальные действия с 7-летним мальчиком Сумской местной прокуратурой 31 октября согласовано сообщение о подозрении 14-летнему юноше, который совершал действия сексуального характера по отношению к малолетнему мальчику.

Речь идет о резонансном событии, которое произошло в г. Сумы летом. К жителям одного из микрорайона попало видео, на котором группа подростков издевается над 7-летним мальчиком. В частности, на видео они заставляют ребенка совершать недопустимые действия.

По данному факту было начато уголовное производство, в рамках которого установлены все лица, причастные к преступлению. Лишь один из присутствующих достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Что касается других подростков, которым еще не исполнилось 14 лет, решается вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Действия подозреваемого квалифицированы ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.

Досудебное следствие проведено Сумским отделом полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.