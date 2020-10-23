В Сумах пассажир избил водителя троллейбуса Инцидент произошел сегодня, 31 октября, после обеда в салоне троллейбуса № 60, следовавшего по маршруту № 10А «Госпиталь -12 мкрн».

Во время движения в направлении з-да «Центролит», возле остановки «4-я больница», пассажир внезапно захотел покинуть салон транспортного средства и требовал от водителя остановить троллейбус. Получив отказ, мужчина разозлился и начал выяснять отношения с работником КП «Электроавтотранс» с помощью пинков, нанеся водителю троллейбуса несколько ударов пакетом, в котором предположительно находилась стеклянная бутылка. В конфликт вмешались другие пассажиры, находившиеся в салоне, и вызвали полицию. В результате нападавший задержан, водителю оказана медицинская помощь.

После госпитализации и оказания первой неотложной помощи водителю (предварительно известно, что ему наложили несколько хирургических швов на бровь), оба участника инцидента были доставлены в городской отдел полиции: водитель - с целью писать заявление на нападающего, а последний - объяснять, что именно вызвало агрессию в адрес водителя, сообщает КП «Электроавтотранс».