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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:116521

В Сумах пассажир избил водителя троллейбуса

Инцидент произошел сегодня, 31 октября, после обеда в салоне троллейбуса № 60, следовавшего по маршруту № 10А «Госпиталь -12 мкрн».

Во время движения в направлении з-да «Центролит», возле остановки «4-я больница», пассажир внезапно захотел покинуть салон транспортного средства и требовал от водителя остановить троллейбус. Получив отказ, мужчина разозлился и начал выяснять отношения с работником КП «Электроавтотранс» с помощью пинков, нанеся водителю троллейбуса несколько ударов пакетом, в котором предположительно находилась стеклянная бутылка. В конфликт вмешались другие пассажиры, находившиеся в салоне, и вызвали полицию. В результате нападавший задержан, водителю оказана медицинская помощь.

После госпитализации и оказания первой неотложной помощи водителю (предварительно известно, что ему наложили несколько хирургических швов на бровь), оба участника инцидента были доставлены в городской отдел полиции: водитель - с целью писать заявление на нападающего, а последний - объяснять, что именно вызвало агрессию в адрес водителя, сообщает КП «Электроавтотранс».

Право

Комментарии

Александр Демченко
Albatross
Сегодня 19:02
Дедушка-пассажир ответил на хамство водителя троллейбуса?!
ТРЕМЯ ДНЯМИ РАНЕЕ...
Неля Ивановна поделилась своей первой публикацией.
 
"Попрошу опубликовать, это важно не только для меня знать, но и для других.
Сегодня ехала в этом троллейбусе и увидела картину, где водитель женщина с предприятия #КП_Електроавтотранс выкинула за курточку пожилую женщину лет 50-ти на 9-ом микрорайоне за то что нету мест, извините, но разве можно так обращаться с пассажирами, а ещё когда мне нужно было выходить, то хорошо что был молодой человек и помог мне спустить коляску, останавливается она очень далеко от бордюра и самому коляску не поднять и даже не спустить, может застрять колесо коляски.
И это я вижу не первый раз и не кто не жалуется, но я уже не смогла промолчать.
Эта женщина водитель на троллейбусе под номером 060 и ездит по маршруту номер 5 обязана относится к нам с пониманием и с уважением, а если ей не суждено вести себя нормально, люди ж тут не причём, то ей и вправду не место в #КП_Електроавтотрансе".
 
 
 
ПОЛУГРАМОТНАЯ пресс-секретарь КП "Электроавтотранс" И. Крячко, почему НЕТ ПУБЛИКАЦИИ ОБ ЭТОМ ИНЦИДЕНТЕ?!
 
КОГДА ЖЕНЩИНА ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА № 060 ВЫШВЫРИВАЛА ИЗ САЛОНА ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ-ПАССАЖИРКУ?!

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