«Альянс» снова проиграл в Ахтырке Стадион «Нефтяник» в Ахтырке становится несчастливым для липоводолинского «Альянса».

Сегодня, 31 октября, прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге. Липоводолинский «Альянс», который не может играть в Сумах из-за «красной» зоны карантина, принимал в Ахтырке одного из лидеров «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней на Полтавщине. Единственный мяч на 75-й минуте забили гости, которые выиграли 0:1.

Это было уже третье поражение липоводолинцев в Ахтырке. После этого тура «Горняк-Спорт» возглавил турнирную таблицу с 20 очками в 9 матчах, «Альянс» с 10 очками в 7 матчах опустился на 11-е место.