Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:31204

«Альянс» снова проиграл в Ахтырке

Стадион «Нефтяник» в Ахтырке становится несчастливым для липоводолинского «Альянса».

Сегодня, 31 октября, прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге. Липоводолинский «Альянс», который не может играть в Сумах из-за «красной» зоны карантина, принимал в Ахтырке одного из лидеров «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней на Полтавщине. Единственный мяч на 75-й минуте забили гости, которые выиграли 0:1.

Это было уже третье поражение липоводолинцев в Ахтырке. После этого тура «Горняк-Спорт» возглавил турнирную таблицу с 20 очками в 9 матчах, «Альянс» с 10 очками в 7 матчах опустился на 11-е место.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

«Золотой матч» чемпионата Сумщины пройдет в Николаевке
Вчера 11:00

«Золотой матч» чемпионата Сумщины пройдет в Николаевке

Стадион «Виктория» в Николаевке Белопольского района примет «золотой матч» сезона-2020 в в высшей лиге....

«Альянс» принимает луцкую «Волынь» в Ахтырке (трансляция)
21.10.2020 12:18

«Альянс» принимает луцкую «Волынь» в Ахтырке (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле....

ФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины среди аматоров в селе
20.10.2020 14:51

ФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины среди аматоров в селе

Ответный матч ⅛ финала Кубка Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет в среду, 21 октября....

«Альянс» примет «Волынь» в Ахтырке
20.10.2020 08:48

«Альянс» примет «Волынь» в Ахтырке

Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле....

В «Альянсе» с Сумщины пополнение
16.10.2020 12:59

В «Альянсе» с Сумщины пополнение

Вторым новичком «Альянса» в новом сезоне становится защитник Евгений Неплях....

Новости

На Сумщине 11750 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 10:37
В сумских школах продолжится дистанционное обучение
Вчера 11:18
На Сумщине 11508 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:30
ФК «Сумы» выиграл в Кропивницком
Сегодня 19:21
«Альянс» снова проиграл в Ахтырке
Сегодня 18:31
В Сумах пассажир избил водителя троллейбуса 1
Сегодня 18:11
Сумские баскетболисты проиграли в Каменском
Сегодня 16:48
Сумские волейболисты стартовали в новом сезоне
Сегодня 16:18
ФК «Виктория» с Сумщины обыграла обладателя Любительского Кубка Украины
Сегодня 16:08
В Сумах сообщено о подозрении 14-летнему подростку, который совершал сексуальные действия с 7-летним мальчиком
Сегодня 15:34
Сумские патрульные оперативно предоставили домедицинскую помощь травмированному (видео)
Сегодня 15:32
ГК «СумДУ» снова обыграл «Южную Пальмиру»
Сегодня 14:24
view counter

Статьи

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
26.10.2020 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.