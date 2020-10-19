Сумские футзалисты сыграют в Северодонецке (трансляция) Сегодня, 1 ноября, АФФК «Сумы» сыграет в гостях против «ДЕ Трейдинга» с Донетчины.

Игра 11-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге пройдет в Северодонецке. Начало в 12.00.

Перед этим матчем команды занимают соседние строчки в турнирной таблице: «сумчане» - восьмую с 7 очками в 8 играх, хозяева – девятую с 6 очками в 10 играх.