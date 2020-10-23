В Шостке пропал 12-летний парень Полицейские разыскивают несовершеннолетнего Александра Юрина.

Днем 31 октября 12-летний мальчик ушел из дома и обратно не вернулся, его местонахождение остается неизвестным. Полицейские принимают меры по розыску без вести пропавшего ребенка и рассчитывают на помощь граждан.

На вид без вести пропавшему парню 11-12 лет, ростом около 152 см, худощавого телосложения. Имеет светлые волосы и голубые глаза.

Был одет в коричневую болоньевую куртку, черные брюки. На голове была серая шапка с отворотом. Обут в черные кроссовки с белой подошвой.

Полиция устанавливает местонахождение пропавшего ребенка и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, мальчик находится где-то поблизости от вас и нуждается в помощи. Если кому-то из граждан известно его местонахождение, или несовершеннолетнего видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске мальчика - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102».