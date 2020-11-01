На Сумщине 11924 случая коронавируса: подробности По состоянию на 1 ноября на Сумщине 11924 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 174 человек (Сумы - 146, Конотоп - 12 Лебедин – 11, Конотопский р-н - 3, Лебединский р-н - 1, Сумской р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 190 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 4186 человек, из них за минувшие сутки - 152 (Сумы - 100, Шостка - 14, Ромны - 1, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н - 7, Роменский р-н - 5, Середина-Будский р-н - 4, Сумской р-н - 13).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 7817 случаев заболевания, в Сумском районе - 855, Белопольский район - 300, Бурынский район - 69, пгт Великая Писаревка - 6, г. Глухов - 85, Глуховский район - 41, г. Конотоп - 529, Конотопский район - 88, Краснопольский р-н - 91, Кролевецкий район - 160, г. Лебедин - 230, Лебединский р-н - 40, Липово-Долинский р-н - 42, Недригайловский район - 162, г. Ахтырка - 324, Ахтырский р-н - 86, Путивльский район – 29, г. Ромны - 323, Роменский район - 128, Середина-Будский р-н - 48, Тростянецкий район - 161, г. Шостка - 267, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 22.