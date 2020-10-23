В Сумах провели ночной забег в аэропорту 31 октября в Сумском аэропорту провели первый ночной забег.

В забегах на 5 и 10 км приняли участие 91 спортсмен – от 9 лет до 60 лет. Стартовали в 17.00, так что было уже темно. Призеры на 5 км: Мужчины 1. Максим Клыгин (Харьков) – 17:52 2. Александр Лопанов (Мариуполь) – 18:00 3. Сергей Тарабан (Сумы) – 19:00 Женщины 1. Оксана Усова (Сумы) – 24:49 2. Валерия Кравченко (Полтава) – 25:06 3. Тамила Кошман (Сумы) – 26:24 Призеры на 10 км Мужчины 1. Владислав Карпенко (Харьков) – 34:11 2. Максим Сушков (Харьков) – 34:27 3. Кирилл Юрченко (Сумы) – 36:35 Женщины 1. Юлия Карпенко (Сумы) – 43:00 2. Елена Степаненко (Сумы) – 46:05 3. Юлия Капуста (Сумы) – 47:33