В Сумах провели ночной забег в аэропорту

В забегах на 5 и 10 км приняли участие 91 спортсмен – от 9 лет до 60 лет. Стартовали в 17.00, так что было уже темно.
Призеры на 5 км:
Мужчины
1. Максим Клыгин (Харьков) – 17:52
2. Александр Лопанов (Мариуполь) – 18:00
3. Сергей Тарабан (Сумы) – 19:00
Женщины
1. Оксана Усова (Сумы) – 24:49
2. Валерия Кравченко (Полтава) – 25:06
3. Тамила Кошман (Сумы) – 26:24
Призеры на 10 км
Мужчины
1. Владислав Карпенко (Харьков) – 34:11
2. Максим Сушков (Харьков) – 34:27
3. Кирилл Юрченко (Сумы) – 36:35
Женщины
1. Юлия Карпенко (Сумы) – 43:00
2. Елена Степаненко (Сумы) – 46:05
3. Юлия Капуста (Сумы) – 47:33