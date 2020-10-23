Сумские волейболисты проиграли лучанам Сегодня, 1 ноября, завершается второй тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла во Львове с «Олюртрансом». Игра завершилась победой лучан 3:1 (18-25, 25-21, 18-25, 16-25). После двух туров у сумчан 0 очков в двух играх и последнее место в турнирной таблице.