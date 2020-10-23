В Тростянце на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины 31 октября в 8:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в летней кухне и хозяйственной постройке под одной крышей по ул. Чехова в г. Тростянец.

На тушение направили дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя охватило кровлю по всей площади, стены на площади до 2 кв. м и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом. В 9:03 пожарные локализовали возгорание, а в 09:58 - ликвидировали.

На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома, 1960 г.р.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.