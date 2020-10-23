Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание бани 31 октября в 15:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Майданная в с. Пушкаревка Сумского района.

На место происшествия были направлены отделение дежурных караулов 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю перекрытия на площади до 12 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны заправляли от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 1 км от очага горения.

В 16:46 возгорание локализовали, а в 17:50 - потратив около 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.