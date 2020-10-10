Сумские футзалисты упустили победу в Северодонецке Сегодня, 1 ноября, завершился 11-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» играла в гостях против «ДЕ Трейдинга» с Донетчины. Хозяева повели в счете уже на 2-й минуте, - отличился Павел Скубченко. Спустя 8 минут он де удвоил преимущество. На17-й минуте Роман Зеленский отыграл один мяч. В начале второго тайма, на 22-й минуте, счет сравнял Арсений Гуреев, а на 36-й минуте гости уже впереди благодаря голу Руслана Остроги. Однако на последней минуте хозяевам удалось-таки сравнять. В итоге 3:3.

Остальные результаты тура:

«Энергия» (Львов) 4:2 «ХИТ» (Киев)

«Монолит-Viva Cup» (Харьков) 5:5 «ИнБев» (Житомир)

После 11 туров на первом месте херсонский «Продэксим» - 24 очка в 10 играх, дальше – «Энергия» - 22 (10), «Ураган» (Ивано-Франковсковск) - 19 (9)… Сумчане на 8-м месте с 8 очками (9).