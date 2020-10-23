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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53131

Сумские баскетболисты взяли реванш в Каменском

Сегодня, 1 ноября, завершился 3-й тур чемпионата Украины по баскетболу в Высшей лиге.

Встречались «Прометей-2» и «СумДУ». С начала игры вперед вырвались хозяева, но гости смогли догнать их к большому перерыву, а затем вышли вперед. В последнем периоде «Прометей-2» почти догнал наших, но победа все же была за сумчанами 81:83 (26-19, 10-19, 20-29, 25-16).

Лучшими в составе «СумДУ» были: Игорь Юркевичус – 17 очков + 5 подборов, Игорь Стародуб – 16 очков + 5 передач + 4 перехвата, Григорий Алтухов – 13 очков + 6 передач, Виталий Игнатченко – 11 очков + 7 подборов, Евгений Бречко – 10 очков + 7 подборов.

После 4 игр у сумчан 2 победы и 2 поражения и 5-е место в группе 1.

Спорт
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