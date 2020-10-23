Сумские копы нашли 7-летнего потеряшку На линию «102» поступило сообщение об исчезновении 7-летнего сына заявительницы на улице 1-й Набережной реки Стрелки.

Взволнованная мать рассказала, что, пока она отвлеклась в магазине, ее сын исчез. Где он может находиться, женщина и не подозревала. Поэтому поиски начали сразу несколько экипажей.

Около получаса продолжались розыскные действия. Вдруг заявительницы позвонил знакомый и сообщил, что ее сын сейчас находится у него в магазине, на улице Леваневского.

По указанному адресу патрульных встретил мужчина и мальчуган. К счастью, с малышом было все в порядке. Как рассказал «путешественник», истосковавшись, он решил навестить отца. Но он знал только название магазина, куда с отцом они неоднократно заходили к его знакомому. По словам мальчика, он даже просил помощи у прохожих, чтобы те помогли ему найти дорогу и перейти проезжую часть. Так он и добрался до магазина, но отца там не было. Знакомый сразу же позвонил родителям, приютив мальчик у себя.