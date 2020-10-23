С Шосткинского завода «Звезда» взыщут 126 тыс. грн за ущерб природе Хозяйственный суд Сумской области вынес вердикт по иску заместителя военного прокурора Сумского гарнизона в интересах государства к казенному заводу «Звезда».

Напомним, проверкой Государственной экологической инспекции в Сумской области был выявлен факт самовольной вырубки 109 деревьев различных пород. Нанесенный ущерб оценили в 126 426 грн. Казенный завод «Звезда» выступил против исковых требований.

Недавно суд вынес вердикт. Принято решение удовлетворить исковые требования заместителя военного прокурора Сумского гарнизона в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Сумской области к шосткинскому предприятию.

«Звезда» обязана будет выплатить 126 426 грн. Часть этих средств направят в местный бюджет. Также с казенного завода взыщут судебные расходы в сумме 2 102 грн.

Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней, пишет Шостка.инфо.