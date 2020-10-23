На Сумщине депутаты продали отремонтированное здание школы главе сельсовета за бесценок? 30 октября депутаты Низовского поселкового совета разрешили продать помещение старой школы, в которой был проведен капитальный ремонт: полностью заменен крыша, окна, проведены внутренние отделочные работы, была упорядочена прилегающая территория и установлен детская площадка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Екатерина Дябелко.

«Все это было сделано за счет поселкового совета. А местные депутаты своим решением, решили продать это помещение главе Низовского поселкового совета Шершак А.А. за 100000 грн (!!!).

Вопрос к депутатам:

1. В какую сумму поселковом совете обошелся ремонт этого помещения? Хотя средства были списаны на ремонт детского сада.

2. Какая окончательная стоимость данного отремонтированного помещения?

3. О чем говорила вам ваша совесть когда деньги низовских налогоплательщиков вашими руками были подарены Шершак А.А.???

P.S. Детский сад в Низах - в ужасном состоянии, крыша течет, постоянно подставляют ведра; столовая школы - здание 60-х годов…», - написала она.