На Сумщине депутаты продали отремонтированное здание школы главе сельсовета за бесценок?

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Екатерина Дябелко.
«Все это было сделано за счет поселкового совета. А местные депутаты своим решением, решили продать это помещение главе Низовского поселкового совета Шершак А.А. за 100000 грн (!!!).
Вопрос к депутатам:
1. В какую сумму поселковом совете обошелся ремонт этого помещения? Хотя средства были списаны на ремонт детского сада.
2. Какая окончательная стоимость данного отремонтированного помещения?
3. О чем говорила вам ваша совесть когда деньги низовских налогоплательщиков вашими руками были подарены Шершак А.А.???
P.S. Детский сад в Низах - в ужасном состоянии, крыша течет, постоянно подставляют ведра; столовая школы - здание 60-х годов…», - написала она.