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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах произошло два ДТП на Роменской

В течение нескольких часов на улице Роменской произошло два ДТП.

Сообщение о первом автопроисшествии патрульные получили сегодня, 1 ноября, около 13 часов. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что 55-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21063, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым транспортным средством Mercedes Benz. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водителя ВАЗ админматериалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 126 (Управление без страхового полиса) КоАП.

Впоследствии, на той же улице столкнулись Geely и ВАЗ. Водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Право Дтп

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