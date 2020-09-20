Какая погода ждет сумчан с понедельника?

2 ноября: дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +7 .. + 12 °С.
3 - 4 ноября без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +7 .. + 12 °С.
До конца недели на Сумщине сохранится теплая, преимущественно сухая погода....
В течение следующей недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона с востока....
В пятницу и на выходных на Сумщине сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода....
В субботу в Сумской области будет тепло и сухо, в воскресенье характер погоды изменится, ожидается порывистый ветер, днем кратковременный дождь,...
Антициклон Manfred принесет на следующей неделе настоящее «бабье лето»....