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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:34171

Какая погода ждет сумчан с понедельника?

В понедельник из-за циклона на Сумщине пройдет дождь, в последующие дни область высокого давления обусловит преимущественно сухую, умеренно теплую погоду.

2 ноября: дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +7 .. + 12 °С.

3 - 4 ноября без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +7 .. + 12 °С.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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