Кому в Сумах завтра отключат газ?

Отключение будет по адресам:
- ул. Бандеры, 45; ул. Галицкого, 46; ул. Ильинская, 13; ул. Ильинская, 55В; ул. Ильинская, 56;
- ул. Кооперативная, 1; ул. Кооперативная, 17; ул. Кузнечная, 3/1; ул. Кузнечная, 6; ул. Кузнечная, 8;
- ул. Куликовская, 100; ул. Куликовская, 71; ул. Куликовская, 98; ул. Луганская, 9; ул. Люблинская, 10;
- ул. Покровская, 4; ул. Покровская, 9; ул. Пушкина, 22; ул. Я. Мудрого, 60; ул. Я. Мудрого, 71; пер. 9-го Мая, 10а.
Причина приостановки-ограничения распределения природного газа - проведение комплекса плановых ремонтных работ на распределительном газопроводе, сообщает АО «Сумыгаз».