На Сумщине полицейские разыскали 12-летнего беглеца Почти сутки велись поиски 12-летнего Александра Юрина из Шостки, который днем 31 октября ушел из дома и обратно не вернулся.

Получив сообщение об исчезновении несовершеннолетнего, личный состав Шосткинского отдела полиции был поднят «по тревоге». Правоохранители немедленно приступили к поискам подростка: обходили дворы, опрашивали друзей и знакомых парня, разослали ориентировки во все отделы и отделения полиции области, разместили соответствующее сообщение с подробным описанием его внешности в соцсетях и СМИ. Поиски продолжались более 19 часов и не прекращались ни на минуту.

За это время полицейские проверили множество информации о его возможном местонахождении, опросили десятки возможных свидетелей.

Вечером стало известно, что парня заметили в Конотопе.

Татьяна Киричек, разъездной кассир Юго-Западной железной дороги, заметила разыскиваемого подростка в вагоне электропоезда сообщением «Конотоп - Зерновое». Она немедленно сообщила полицию.

К счастью, с несовершеннолетним все хорошо. Парень рассказал правоохранителям, что ночевал в электропоезде, а убежал из дома потому навредничал и боялся наказания.

Сейчас полицейские проводят с беглецом и его бабушкой, которая его воспитывает, профилактическую беседу, объясняя какими последствиями могло закончиться такое путешествие.

Уважаемые родители! Уделяйте больше внимания своим детям, налаживайте дружеские, доверительные отношения. Если Ваш ребенок пропал, сразу обращайтесь в полицию по номеру 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.