На Сумщине заболело коронавирусом 147 человек Об этом сегодня, 2 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последние сутки выявлена болезнь у 147 человек, - всего 12071, 190 пацеинтов умерло. Выздоровело 317, - всего 4503.