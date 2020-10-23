В городских больницах Сум 171 человек с коронавирусом Об этом сегодня, 2 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в 5-й больнице сейчас лечится 131 человек с коронавирусом, 14 в отделении интенсивной терапии, 3 пациента на аппаратах ИВЛ, 1 – на неинвазийной вентиляции. 68 на кислородной поддержке.

В детской больнице 22 человека: 6 с подтвержденной болезнью, 16 с подозорением. 1 ребенок в отделении интенсивной терапии.

В 4-й больнице 34 больных, 12 из них получают кислород свободным потоком.

К сожалению, в Сумском горсовете не считают еще две больницы – госпиталь ветеранов и областной центр инфекционных болезней им. Красовицкого городскими, так как они областного подчинения.