В Сумах за неделю число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 5% Об этом сегодня, 2 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю в городе подтверждено 948 случаев заболевания COVID-19. Это на 5,4% меньше, чем за предыдущую, когда было 1002 случая.

Количество смертей уменьшилось с 25 за неделю до 16.