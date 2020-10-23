Кто чаще всего умирает от COVID-19 в Сумах? Статистику по возрасту летальных случаев подала сегодня, 2 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, чаще всего умирают пациенты в возрасте 65-69 лет – 22,2%, 70-74 – 17,8%, 60-64 – 15,6%, 80-84 – 11,1%.