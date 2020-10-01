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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:51594

В Сумах без отопления остаются 4 многоквартирных дома

Вопрос обсуждали сегодня, 2 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии.

Как сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя, на их территории обслуживания один дома пока без тепла – ОСМД по ул. Мира, 34. Они держат вопрос ремонта на контроле.

На территории обслуживания Котельной Северного промузла нет тепла в трех домах, порывами на внутридомовых сетях занимается «Комэнерго-Сумы», сообщил директор КСПу Николай Жовтобрюх.

Общество Отопление

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