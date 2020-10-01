В Сумах без отопления остаются 4 многоквартирных дома

Как сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя, на их территории обслуживания один дома пока без тепла – ОСМД по ул. Мира, 34. Они держат вопрос ремонта на контроле.
На территории обслуживания Котельной Северного промузла нет тепла в трех домах, порывами на внутридомовых сетях занимается «Комэнерго-Сумы», сообщил директор КСПу Николай Жовтобрюх.
Об этом сегодня, 27 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник горотдела «служба 15-80» Анатолий Марюхна....
Исполнительным комитетом Конотопского городского совета было принято решение «Об установлении предприятиям Конотопа тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и...
АО "Сумыгаз" обратилось в правоохранительные органы и к представителям власти из-за задолженности в 11,7 млн грн Котельной Северного промузла....
Сегодня утром на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы в Фейсбуке появилось сообщение о включении горячей воды потребителям КСПУ и...
Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города....