В Сумах без отопления остаются 4 многоквартирных дома Вопрос обсуждали сегодня, 2 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии.

Как сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя, на их территории обслуживания один дома пока без тепла – ОСМД по ул. Мира, 34. Они держат вопрос ремонта на контроле.

На территории обслуживания Котельной Северного промузла нет тепла в трех домах, порывами на внутридомовых сетях занимается «Комэнерго-Сумы», сообщил директор КСПу Николай Жовтобрюх.