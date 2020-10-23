На Сумщине 12071 случай коронавируса: подробности По состоянию на 2 ноября на Сумщине 12071 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек (Сумы - 52, Конотоп – 19, Ромны – 7, Лебедин – 3, Белопольский район – 37, Конотопский р-н - 1, Краснопольский – 7, Путивльский – 6, Роменский - 1, Сумской р-н - 14).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 190 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 4503 человека, из них за минувшие сутки - 317 (Сумы - 252, Шостка - 4, Конотоп – 1, Ромны - 6, Глухов – 2, Белопольский р-н - 6, Глуховский – 3, Краснопольский р-н - 5, Кролевецкий – 7, Роменский р-н - 4, Сумской р-н – 26, Шосткинский – 1).