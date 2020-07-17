В Сумах дети не пошли в школу

Об этом сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.
- С сегодняшнего дня в школах возобновлен образовательный процесс в дистанционной форме, - начала она. – Мы получили 52 обращения от родителей. Мы объяснили, что поскольку Сумы находятся в «красной» зоне, то школьники должны быть на дистанционном обучении. Дистанционное обучение мы объявили до 6 ноября включительно. Поэтому до этого времени должны решить, как продолжаем образовательный процесс дальше.
Так как постановление Кабмина не касается специальных школ, учебно-реабилитационных центров, то Специальная школа, специальная начальная школа № 31 и УВК № 34 работают в очном режиме.
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Оксана Задорожная
Уважаемый автор Евгений Кудлай, а "она" - это кто? Видимо, начальник горуправления образования Антонина Данильченко... так вот, Антонина Данильченко, Сумы находятся уже не в «красной» зоне, а в «бордовой» - показатель заболеваемости COVID-19 в два раза превышает «красный»: показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Сумах составляет 738 при пороговом для «красной» зоны в 320.
Невежды, гуляйте и дальше без масок, посещайте детсады и школы... акушеры-гинекологи, бездумно пиартесь для соцсетей в обнимку с новорожденными без средств защиты!