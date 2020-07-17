В Сумах дети не пошли в школу Со 2 ноября возобновился образовательный процесс в сумских школах, дистанционно.

Об этом сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

- С сегодняшнего дня в школах возобновлен образовательный процесс в дистанционной форме, - начала она. – Мы получили 52 обращения от родителей. Мы объяснили, что поскольку Сумы находятся в «красной» зоне, то школьники должны быть на дистанционном обучении. Дистанционное обучение мы объявили до 6 ноября включительно. Поэтому до этого времени должны решить, как продолжаем образовательный процесс дальше.

Так как постановление Кабмина не касается специальных школ, учебно-реабилитационных центров, то Специальная школа, специальная начальная школа № 31 и УВК № 34 работают в очном режиме.