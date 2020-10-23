В детсадах Сум 7 групп на самоизоляции Об этом сегодня во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, в школах 34 больных работника, в детсадах больных 27 человек. В детсадах 7 групп – 112 детей на самоизоляции. Количество больных педработников за последнее время уменьшилось.