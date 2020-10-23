На Сумщине с помощью четвероногого помощника обнаружили травматическое оружие В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Юнаковка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни предотвратили попытку незаконного перемещения через границу травматического оружия.

Во время проведения пограничным нарядом осмотра автомобиля марки «Mercedes-Benz», на котором наш соотечественник выезжал в Россию, произошло срабатывание служебной собаки на сумочку водителя. Осмотрев содержимое сумочки, пограничники обнаружили в ней травматический пистолет марки «ZORAKI» и 8 патронов к нему калибра 9 мм, снаряженных резиновыми пулями. Однако разрешительные документы на оружие у мужчины отсутствовали.

Об обнаруженной находке пограничники сразу сообщили работникам Национальной полиции.

Сейчас оружие и боеприпасы изъяты работниками полиции для проведения дальнейшей проверки и принятия правового решения.