На Сумщине школе вернули 31 га земли После вмешательства прокуратуры учебному заведению на Сумщине возвращено 31 га земли стоимостью более 6 млн грн.

После того, как Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области был заявлен иск о признании недействительным договора о сотрудничестве, ответчик добровольно вернул учебному заведению земельный участок площадью 31 га стоимостью более 6 млн грн, выделенной школе для ведения подсобного сельского хозяйства.

Ранее установлено, что в апреле 2019 года между общеобразовательной школой в Бурынском районе и частным сельскохозяйственным предприятием заключен договор о сотрудничестве с целью использования указанного земельного участка для якобы исследования основ земледелия. Однако по содержанию заключен договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанной земли, что является нарушением требований действующего законодательства.

После вмешательства прокуратуры между предприятием и общеобразовательной школой заключено соглашение о досрочном прекращении договора о сотрудничестве. Поэтому указанную землю возвращено образовательному заведению, а производство по делу закрыто, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.