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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42720

В Сумах появится виртуальная доска карантинного позора

Мэр Сум Александр Лысенко распорядился подготовить список сумских предприятий, которые являются злостными нарушителями карантинного режима, и обнародовать его в специальной рубрике на Информационном портале Сумского городского совета.

Соответствующие поручения поступили заместителю городского головы Максиму Галицкому и департаменту коммуникаций и информационной политики.

Как полагает мэр Сум, введение таких мер будет работать на опережение и необходимо с профилактической целью.

«Мы отстаиваем интересы сумских предприятий перед Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, взяв на себя полную ответственность за их действия, ведь понимаем, что людям нужно работать. И одновременно просим того же и от самих работающих объектов, - руководство и работники должны контролировать соблюдение масочного режима, социальную дистанцию, санитарную обработку помещений и их проветривание. И, если этого нет, то список правонарушителей, которые получили предупреждение или которым уже выписаны протоколы, будет обнародован на официальном сайте городского совета», - подчеркнул чиновник.

Общество
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