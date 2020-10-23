На Сумщине за убийство врача дали 13 лет Участник организованной группы приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство роменского врача.

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 24-летнего роменчанина, который причастен к убийству врача.

Речь идет о трагедии, произошедшей 20 декабря 2018 года в г. Ромны. Тогда трое участников организованной группы решили обокрасть дом 77-летнего местного врача. Прибыв к месту преступления на автомобиле, один из мужчин остался на улице караулить, двое проникли в помещение. В доме хозяин начал сопротивляться нападающим, во время чего они нанесли потерпевшему около 6 ударов по голове металлической фомкой. От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленники похитили только старенький мобильный телефон и банковскую карточку, на которой находилось около 1500 грн, которые они так и не смогли снять.

По результатам проведенных мероприятий 26 января 2019 года нападающие были задержаны. Кроме убийства врача, они причастны еще к ряду краж.

Обвиняемый в суде свою вину признал, уверял, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным по ч. 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорен к тринадцати годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

В отношении двух сообщников осужденного продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.